فيدان: الهجمات على غزة ضربة كبيرة للقيم الإنسانية المشتركة

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأحد، إن الهجمات المتواصلة في قطاع غزة تعدّ ضربة كبيرة على القيم المشتركة للإنسانية جمعاء، وليس على الحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني فحسب.

جاء ذلك في رسالة نشرها بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، الموافق لـ 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، بحسب ما ذكره بيان للخارجية التركية.

وأضاف فيدان أنهم يحييون اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام "تزامنا مع وعي متزايد إقليميا ودوليا حول ضرورة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، وتبني المسؤوليات لتأسيس السلام الدائم".

وأكد الوزير التركي أيضاً على أن "الهجمات اللاإنسانية" المتواصلة في قطاع غزة تعد "ضربة كبيرة، ليس على الحقوق الأصلية للشعب الفلسطيني فحسب، بل على القيم المشتركة للإنسانية جمعاء".

وأشار إلى أن عدم إيقاف "الكارثة القائمة حتى الآن، يكشف للعيان ضعف النظام الدولي".

ودعا فيدان، إلى ضرورة وقف "المجازر المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة من أجل الحيلولة دون انتقال هذا العار إلى المستقبل"، معتبرا ذلك "مسؤولية جميع الدول".

وشدد على أن تركيا ستواصل العمل من أجل "إيقاف هذه المجازر" بحق الشعب الفلسطيني، وإقامة دولة فلسطين ذات سيادة ومستقلة ومتكاملة جغرافيا ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب فيدان، بضرورة تضامن جميع الدول في مواجهة جرائم الكراهية، وفي مقدمتها معاداة الأجانب والإسلام.

وأكد على أن موقف تركيا المناهض لجرائم الكراهية، "واضح وحازم".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 17 ألفا و700 شهيدا، و48 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

وقتلت "حماس" في هجومها نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239 بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 7800 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء.