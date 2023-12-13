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رئيس البرلماني التركي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 13.12.2023 20:06
رئيس البرلماني التركي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. أنقرة. 13/12/2023 الأناضول رئيس البرلماني التركي يستقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. أنقرة. 13/12/2023 (الأناضول)

استقبل رئيس البرلماني التركي نعمان قورتولموش رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في مبنى البرلمان بالعاصمة أنقرة، الأربعاء.

وأكد قورتولموش أن تركيا تريد رؤية الوحدة والتضامن والأخوة والاستقرار السياسي في ليبيا.

وبعد الاجتماع الثنائي، ترأس قورتولموش وصالح الاجتماع المشترك بين وفدي البلدين.

وأعرب رئيس البرلماني التركيعن سعادته لاستضافة رئيس مجلس النواب الليبي صالح والوفد المرافق له في البرلمان التركي، وقال إن "البلدين تربطهما علاقات تاريخية وثقافية وأن بينهما العديد من قضايا التعاون المشتركة".

وأشار قورتولموش إلى أن الشعبين التركي والليبي قاتلا على نفس الجبهة ضد الإمبرياليين خلال الحرب العالمية الأولى.

وذكر أنهم لن ينسوا أبدا الدعم الذي قدمته الحكومة الليبية والشعب الليبي لتركيا خلال عملية السلام في قبرص.

وأوضح قورتولموش: "نريد أن نرى الوحدة، والتضامن والأخوة في ليبيا، ونريد أن نرى الاستقرار السياسي فيها، أود أن أعرب مرة أخرى عن أننا، كتركيا، نقف إلى جانب الشعب الليبي بكل وسائلنا لضمان الاستقرار السياسي".

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