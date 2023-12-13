عقد في العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، مباحثات تركية فلسطينية حول رعاية النساء والأطفال والمسنين الفلسطينيين.

جاء ذلك في لقاء جمع وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش مع رئيسة لجنة المرأة والأسرة في المجلس الوطني الفلسطيني دلال سلامة.

وحضر اللقاء أيضاً السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى، والنائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية عائشة بوهورلار، ورئيسة مشروع الشباب اللبناني ملك النمر.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس" قالت الوزيرة التركية إن بلادها عازمة على مواصلة دعم غزة وعدم تركها لمصيرها في ظل ما تشهده من "مجازر هي الأكثر وحشية في تاريخ الإنسانية".

وأضافت أنها بحثت خلال اللقاء سبل رعاية النساء والأطفال والمسنين الفلسطينيين.

وأعربت عن أملها في تحول القرارات الدولية ذات الصلة بخصوص غزة إلى خطوات ملموسة في أقرب وقت، وذلك كي تقوم تركيا بما يقع على عاتقها في ضوء ذلك.