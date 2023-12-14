أردوغان لبايدن: حان وقت القول "كفى" للمأساة الإنسانية في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الوقت حان لقول "كفى" للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، وسحب واشنطن دعمها لإسرائيل لضمان وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن، بحسب بيان أصدرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان، خلال الاتصال: "ينبغي أن يُقال كفى للمأساة الإنسانية في غزة، وسحب الولايات المتحدة دعمها غير المشروط لإسرائيل يمكنه أن يضمن وقف إطلاق النار".

كما أكد الرئيس التركي لنظيره الأمريكي، أن "تحقيق وقف دائم لإطلاق النار بالمنطقة مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الولايات المتحدة".

وذكر أردوغان أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإطالة أمدها قد يكون له "عواقب سلبية إقليمية وعالمية".

وأكد الرئيس التركي أن الحل الأكثر منطقية والمستدام هو إنشاء آلية الضامن التي اقترحتها تركيا، والوفاء بالوعود وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة ومتصلة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا أيضا عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ومسألة بيع مقاتلات F16 الأمريكية لتركيا، والعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى قضايا إقليمية ودولية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى الخميس 18 ألفا و787 شهيداً و50 ألفا و897 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.