وزير الخارجية التركي يدعو واشنطن للكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بفلسطين

دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الولايات المتحدة الأمريكية إلى الكف عن عرقلة قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بفلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الخميس مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، على هامش زيارة يقوم بها إلى باكو.

وقال فيدان: "ننتظر من الولايات المتحدة عدم الاستمرار في عرقلة القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن الدولي (بشأن فلسطين)".

وأضاف: "حاليا، الولايات المتحدة وحدها من تقف بين وقف إطلاق النار والمجزرة في غزة".

وحول القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة، مساء الثلاثاء، قال فيدان: "رأينا العديد من الدول التي امتنعت سابقًا عن التصويت على القرار أو كانت ضده تقف هذه المرة إلى جانب فلسطين".

وهذا يظهر بوضوح إرادة المجتمع الدولي لإنهاء القمع في غزة، بحسب الوزير التركي.

وفي هذا الإطار، شدد فيدان على أن من يدعم إسرائيل "يجب أن يوقن هذه الصورة جيدا".

وفيما يخص العلاقات بين أنقرة ويريفان، أكد فيدان أن بلاده لا ترى أي عقبات أمام التطبيع مع أرمينيا، مضيفًا: "ننتظر استكمال اتفاق السلام بينها وبين أذربيجان".

وأعرب عن دعم تركيا مسار مباحثات السلام بين باكو ويريفان.