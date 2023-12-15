تركيا تدين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين في مسجد بجنين

أدانت أنقرة بشدة استفزازات جنود إسرائيليين دخلوا مسجدا بمخيم جنين شمال الضفة الغربية وأدوا طقوسا تلمودية فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تدوينة عبر "إكس"، الخميس: "ندين بشدة استفزازات الجنود الإسرائيليين الذين دخلوا مسجدا (في جنين) وتجاهلوا حرمة أماكن العبادة".

وأضاف: "نأمل في أن تتوقف الهجمات على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية والضفة الغربية في أقرب وقت، وأن تتم معاقبة أولئك الذين يقومون بالاستفزازات بأشد العقوبات".

وأشار إلى أن "المنطقة بحاجة إلى المزيد من السلام، وليس لمزيد من العنف"، مبينا أن التوترات مرتفعة للغاية بسبب إرهاب المستوطنين وضغوط وهجمات قوات الأمن الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نشر عبر حسابه في تلغرام صباح الخميس، فيديو قصيرا لجندي إسرائيلي وهو يتلو صلاة يهودية من خلال مكبرات صوت المسجد.

وكتب بن غفير: "صلاة يؤديها جنودنا الأبطال في مسجد بجنين"، دون أن يذكر اسم المسجد وما إذا كان في مدينة جنين أو مخيمها، ولكن يظهر الجندي وهو عند المحراب بحذائه.

وكان الجيش الإسرائيلي بدأ منذ 3 أيام عملية عسكرية واسعة في مدينة ومخيم جنين، قبل أن ينسحب عصر الخميس بشكل كامل منه، مخلفا دمارا كبيرا.

ويكثف الجيش الإسرائيلي عمليات الاقتحام والاعتقال والقتل في بلدات ومدن الضفة الغربية، بموازاة حرب مدمرة يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.