الخطوط التركية تعلن الاتفاق على شراء 355 طائرة إيرباص من الجيل الجديد

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية، الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع إيرباص الأوروبية لشراء 355 طائرة من الجيل الجديد.

وقال المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية في بيان، إن الشركة تواصل تعزيز مكانتها وأنها تمتلك واحدة من أكثر شبكات الطيران شمولا في العالم، بما يتماشى مع أهدافها المتمثلة في توسيع أسطولها.

وأوضح أن الشركة تهدف من الاتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة من الجيل الجديد إلى توسيع أسطولها وزيادة وجهاتها العالمية ومستوى الخدمة العالي.

ومع الطلبية المقدمة، ستضيف الخطوط الجوية التركية إلى أسطولها 250 طائرة من طراز "إيه 321 نيو" بينها 100 اختيارية، و80 طائرة "إيه 350-900" بينها 20 اختيارية، و15 طائرة "إيه 350-1000"، و10 طائرات "A350-Freighter" بينها 5 اختيارية.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت الخطوط الجوية التركية، إجراء مفاوضات مع "إيرباص" لشراء 355 طائرة.

وقالت الشركة في بيان آنذاك، إنها تتفاوض مع الشركات المصنعة للطائرات والمحركات منذ مدة بما يتماشى مع أهداف النمو المحددة في إطار خطتها الاستراتيجية التي تغطي الأعوام 2023-2033.

ولفتت إلى أنها تجري مفاوضات مع شركة إيرباص لشراء 355 طائرة، على أن يتم تسليمها بين عامي 2026 و2036.