مندوب تركيا لدى الأمم المتحدة يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

بطلب من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، انعقدت جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي حول فلسطين دعا فيها مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، إلى إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لمنع المزيد من العنف والمعاناة.

وحذر أونال، الجمعة، من أن "الوضع في غزة يزيد بشكل كبير من خطر توسع رقعة الصراع في المنطقة".

وأكد أن غزة تشهد كارثة غير مسبوقة منذ نحو 10 أسابيع.

وقال "من الواضح أن الوقف الفوري لإطلاق النار السبيل الوحيد لمنع المزيد من العنف والمعاناة".

وأضاف "هناك حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق عبر معابر حدودية إضافية في جميع أنحاء غزة".

وبيّن المندوب التركي أن "أبسط متطلبات الكرامة الإنسانية يتم تجاهلها تماما في غزة".

ولفت إلى أن "العقاب الجماعي وممارسات التهجير القسري تشكل جرائم حرب".

وشدد أونال على أن "الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن قبولها".

وتابع "الأعمال الانتقامية التي تستهدف جميع السكان لا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال".

وأردف "كلما تأخر المجتمع الدولي في وقف هذه المجزرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة، كلما فقد مصداقيته في إيجاد حلول للقضايا العالمية".