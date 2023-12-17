قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الخليج الدولي "Gulf International Forum"، مقره الولايات المتحدة، إن دول الخليج تنظر إلى تركيا "كقوة ناعمة وقوة صلبة أيضا".

جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش مشاركتها في منتدى قناة TRT World التركية الناطقة بالإنجليزية، الذي عقد مؤخرا في إسطنبول.

وعقد المنتدى في 8 ديسمبر/كانون الأول واستمر يومين، تحت شعار: "الازدهار معا: المسؤوليات والإجراءات والحلول".

وقالت ظافر إن هناك تحولا في العلاقات بين تركيا ودول الخليج في السنوات الأخيرة، وأشارت في هذا السياق إلى وجود تقارب في علاقات تركيا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأكدت أن الفاعلين بدأوا يتبعون سياسات أكثر "براغماتية"، وقالت: "بعد الربيع العربي، ندخل حقبة جديدة يعزز فيها الجميع مكاسبهم ويقللون من خسائرهم".

ونوهت أن علاقات تركيا مع منطقة الخليج ستتقدم "بشكل إيجابي للغاية"، وأن تركيا تتمتع بعلاقات استثمارية قوية مع المنطقة.

ولفتت ظافر إلى التأثير التركي في المنطقة، وقالت: "دول الخليج تنظر إلى تركيا كقوة ناعمة وقوة صلبة أيضا".

ومشيرة إلى "العلاقات القوية" بين تركيا وقطر، قالت ظافر: "تتمتع تركيا بتحالف تاريخي وحالي وثيق للغاية مع قطر".

وأضافت المديرة التنفيذية لمنتدى الخليج الدولي: "تعتبر قطر تركيا أهم شريك أمني لها".

ورأت ظافر أن الولايات المتحدة "قلصت دورها في المنطقة"، وقالت إن "دول الخليج ترى في تركيا شريكا محتملا من أجل الأمن في المنطقة".

ولفتت إلى أنه كانت هناك أجواء إيجابية في الشرق الأوسط بشأن "الحد من التوترات والتكامل" حتى وقت قريب.

وأضافت: "لكن سطحية التعامل هي إحدى أهم المشاكل، خاصة عندما يتعلق الأمر بتناول الصراعات الرئيسية في المنطقة".

وأشارت إلى اندلاع حرب غزة "نتيجة للفشل في معالجة بعض الأسباب الجذرية للصراعات في المنطقة".