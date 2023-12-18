أردوغان: لن نتردد في اللجوء لكافة الآليات المتاحة لمحاسبة المسؤولين عما يحدث في غزة

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتردد في استخدام الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ.

وفي رسالة بمناسبة الذكرى الـ 750 لوفاة جلال الدين الرومي، في مركز مولانا الثقافي بولاية قوينة، قال أكد الرئيس التركي إنهم يتابعون بقلب مثقل الوحشية والمجازر والهمجية التي تشهدها غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

وأضاف: "إن الإدارة الإسرائيلية، التي تحظى بدعم غير مشروط من بعض الدول التي تصور نفسها كمدافعة عن حقوق الإنسان والحريات، تواصل سفك الدماء وإزهاق الأرواح وقتل الأطفال من خلال زيادتها المستمرة لسقف الظلم".

وأوضح أن المؤسسات الدولية، التي من واجبها ضمان السلام والأمن، لا تتخذ أي خطوة في مواجهة الصرخات المزلزلة لشعب غزة المضطهد.

وتابع: "إننا نحيل مرتكبي هذه الوحشية وداعميها، التي استشهد فيها أكثر من 19 ألف إنسان بريء، معظمهم من الأطفال والنساء، ونزح أكثر من مليون إنسان من ديارهم وأراضيهم ومنازلهم، إلى الضمير الإنساني".

وأردف: "نحن في تركيا لن نتردد باستخدام كافة الآليات المتاحة لمحاسبة مسؤولي إسرائيل أمام القانون والتاريخ".

وأكد مواصلتهم "على خطى مولانا" الوقوف إلى جانب المضطهدين والضحايا بغض النظر عن دينهم أو أصلهم أو لونهم أو هويتهم.