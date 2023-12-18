أردوغان يصل المجر في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات التركية المجرية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة بودابست اليوم حيث استقبلته رئيسة المجر كاتالين نوفاك، مراسم استقبال رسمية.

واستقبلت نوفاك الرئيس أردوغان في ميدان "الأبطال"، وعزف حرس الشرف النشيد الوطني للبلدين.

وفي إطار المراسم، وضع أردوغان إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول، ليحضر بعده الزعيمان مراسم استعراض عسكرية.

لاحقاً انتقل أردوغان ونوفاك إلى مباحثات ثنائية في قصر "ساندور"، وذلك بعد تقديمهما أعضاء الوفد المشارك من الجانبين.

وحضر مراسم الاستقبال الرسمية من الجانب التركي وزراء الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي قايا، والثقافة والسياحة محمد نوري أرصوي، والدفاع يشار غولر، والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكطاش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاري أردوغان عاكف تشاغاتاي قيليج وسفيرة تركيا في بودابست غولشان كرانيس أكشي أوغلو.