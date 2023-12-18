فيدان يبحث مع مفوض أوروبا لشؤون الجوار والتوسع العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان هاتفياً مع المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، العلاقات الثنائية.

وتناول الاتصال نتائج اجتماع مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبي المنعقد في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، والقمة الأوروبية المنعقدة يومي 14 - 15 ديسمبر 2023.

وفيما يخص البيان المشترك الذي أعدته المفوضية الأوروبية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول تركيا، انتقد فيدان تأجيل مناقشتها إلى القمة الأوروبية القادمة، على عكس ما كان مقرراً مناقشته في القمة الأوروبية الأخيرة، الأسبوع الفائت.

ووصف فيدان هذه الخطوة بـ "غير الصائبة"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى تبني "موقف أكثر إنصافاً وعقلانية" بشأن تركيا.

الوزير التركي أكد كذلك للمسؤول الأوروبي على ضرورة تحرّك الاتحاد من "منظور استراتيجي" في ظل التحديات العالمية الراهنة، وإحراز تقدم في علاقاتها مع تركيا.

وشدد على أن تركيا تنتظر من الاتحاد الأوروبي "خطوات ملموسة بأقرب وقت" في مجالات عدة مثل تحديث اتفاق الاتحاد الجمركي، وتعزيز التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل منح التأشيرات.