وزارة الخارجية التركية: نواصل مساعينا لإيصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن كافة المؤسسات الدولة تواصل مساعيها لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة الى الشعب الفلسطيني.

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الاثنين، أنه وبتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، تم إيصال ألفين و500 طن من المساعدات الإنسانية، و13 شحنة جوية وسفينتين إلى ميناء العريش المصري، خلال الفترة بين 13 أكتوبر/ تشرين الأول - 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023.

وأكد أن حجم هذه المساعدات سيزداد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن سفينة أخرى على وشك الوصول إلى ميناء العريش، وعلى متنها 1107 أطنان من المستلزمات (لم يوضح تفاصيلها) التي تم تأمينها بموجب بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر التركي والجمعية الكويتية للإغاثة.

بدورها، تقوم الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) بتقديم المساعدات لعمال غزة المحاصرين في الضفة الغربية، بحسب "كتشالي".

متحدث الخارجية التركية أفاد كذلك بنقل 182 مريضاً و147 من مرافقيهم من غزة إلى المستشفيات في تركيا للعلاج، منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مبيناً أن عدد المرضى هؤلاء قابل للازدياد أيضاً.

كما أشار إلى قرب استكمال أعمال بناء مستشفى ميدانيا في قطاع غزة.