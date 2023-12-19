في ختام زيارته.. أردوغان يشارك في افتتاح عام الثقافة التركي المجري

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، في فعالية افتتاح عام الثقافة التركي المجري 2024 في العاصمة بودابست، في ختام زيارته الرسمية إلى المجر.

وحضر الفعالية رئيسة المجر كاتالين نوفاك، ورئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وعقب انتهاء الفعالية توجه الرئيس أردوغان إلى مطار بودابست فرانز ليست الدولي لمغادرة المجر عقب انتهاء مباحثاته عائدًا إلى تركيا.

وكان في وداع أردوغان بالمطار وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، والسفير المجري في أنقرة ميكتور ماتيس، والسفيرة التركية في بودابست غولشان كارانيس أكشي أوغلو، وعدد آخر من المسؤولين.

وعبر حسابه في منصة "إكس"، قال أردوغان: "بمناسبة الذكرى المئوية لاتفاقية الصداقة بين تركيا والمجر، افتتحنا رفقة الرئيسة نوفاك ورئيس الوزراء أوربان العام الثقافي التركي المجري، الذي سيكون على مدار 2024".

وفي إطار الزيارة، التقى أردوغان كلًا من نوفاك وأوربان، وشهدت الزيارة توقيع البلدين على اتفاقية تعاون من 17 مادة.

وجرى توقيع الاتفاقية خلال الاجتماع السادس لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

ووقع أردوغان وأوربان على الإعلان السياسي المشترك بشأن الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين تركيا والمجر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المعززة.

الاتفاقية شملت أيضًا: "مذكرة تفاهم حول الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون فيما يخص سياسات الخريجين وبرامج المنح الدراسية، وإعلان النوايا لعام التعاون المشترك للعلوم والابتكار 2025، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار في مجالات التكنولوجيا الدفاعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وأخرى للتعاون في مجالات السياسة السمعية البصرية والاتصال الحكومي، فضلًا عن مذكرة تفاهم للتعاون بمجال الطاقة النووية.

كما شملت على اتفاقية تعاون بين وزارتي خارجية البلدين، وأخرى للتعاون بمجال حالات الطوارئ المدنية، وإعلان النوايا بشأن إنشاء آلية التعاون المشترك بين وزارة الداخلية التركية ونظيرتها المجرية.

وشملت أيضا 3 مذكرات تفاهم بين شركات تركية وأخرى مجرية للتعاون فيما بينها، وبروتوكول تعاون بين رئاسة أرشيف الدولة بتركيا ومؤسسة الأرشيف الوطني المجرية، وبروتوكول تعاون إضافي بين هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي أر تي" ونظيرتها المجرية "DUNA"، وبروتوكول تعاون في مجال علم التركيات بين معهد يونس أمره الثقافية وجامعة "Eötvös Lorand" المجرية.