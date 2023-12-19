أردوغان يعزي في وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعرب فيه عن تعازيه للشيخ مشعل في وفاة الأمير السابق الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

كما هنأ الرئيس الشيخ مشعل بتوليه منصب أمير الكويت.

وناقش الجانبان في الاتصال الهاتفي العلاقات التركية الكويتية، وملفات إقليمية وأخرى دولية.

وودع العالم العربي الشيخ نواف الأحمد الصباح، السبت، ببيانات نعي وتعازٍ مع إعلان الحداد وإقامة صلاة الغائب في دول بينها السعودية ومصر وقطر والإمارات.

والأحد الفائت، أدى أمير البلاد الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (84 عاما) "صلاة الجنازة على أخيه الشيخ نواف الأحمد في مسجد بلال بن رباح بالكويت العاصمة.