الرئيس التركي: إسرائيل تهاجم الإنسانية جمعاء في غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يجب على الولايات المتحدة أن تكف عن صم آذانها حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، مبيناً أن إسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين والقطاع فحسب، بل الإنسانية جمعاء.

وجاءت تصريحات أردوغان جاءت خلال لقائه عدداً من الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من المجر مساء أمس الاثنين.

وقال بهذا الخصوص: "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن صم الآذان حيال دعوات وقف إطلاق النار في غزة، وإسرائيل لا تهاجم الفلسطينيين وغزة فحسب، بل الإنسانية جمعاء".

وأوضح الرئيس أردوغان أنه ذكّر نظيره الأمريكي جو بايدن بمسؤوليات الولايات المتحدة التاريخية بخصوص وقف الحرب في غزة.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، واللقاءات بين حركتي "فتح" و"حماس"، قال أردوغان: "أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن أن تفعله تركيا في هذا الشأن، ومن الضروري أن تسود المصالحة بين الحركتين".

وأضاف: "ليس صحيحا أن فتح وحماس لا تجريان لقاءات، بل تجتمعان، ومن الممكن أن تمضيان إلى أبعد من ذلك".

وتابع: "لقد قلتها مرات عدة، أن حماس ليست منظمة إرهابية وأنها حزب سياسي، وأقول ذلك مرة أخرى. إنهم يكافحون من أجل الحقوق التي سيحصلون عليها كحزب سياسي".

وقال: "نهتم حاليا بإخراج الجرحى والمرضى من غزة ونقلهم إلى تركيا للعلاج، وبعد ذلك، إذا انتهت الهجمات (الإسرائيلية)، فإن جدول أعمالنا سيكون إعادة إحياء غزة، وعلينا أن نحشد العالم الإسلامي من أجل ذلك".

وأضاف: "خلال لقاءاتنا مع مسؤولي دول الخليج ومنظمة التعاون الإسلامي نؤكد استعدادنا للمشاركة في هذا الأمر وبذل قصارى جهدنا لإعادة إعمار وإحياء غزة".

وتطرق الرئيس إلى ملف عضوية السويد في الناتو قائلا: "ستوكهولم قطعت لنا وعودا ليتوانيا، وننتظر منها الوفاء بها، ونتابع التطورات عن كثب".

وأردف: "بايدن طلب مني تمرير عضوية السويد بالناتو من برلمان تركيا، وأكد أنه سيقوم بتمرير ملف شراء أنقرة مقاتلات إف 16 من الكونغرس".

واستطرد: "أعتقد أن التطورات الإيجابية التي نتوقعها فيما يتعلق بمسألة مقاتلات إف16 الأمريكية ووفاء كندا بوعودها (رفع الحظر المفروض على تزويد تركيا ببعض المنتجات العسكرية) ستؤدي إلى تسريع وجهة النظر الإيجابية لبرلماننا بشأن عضوية السويد في الناتو".

وفيما يخص اتفاقية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود، قال أردوغان: "قريبا سألتقي بالرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين وسأقول له دعنا نفعل ما بوسعنا لاستئناف مبادرة ممر الحبوب".