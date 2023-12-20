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أردوغان: التاريخ سيحاكم من غضوا الطرف عن هجمات إسرائيل في غزة

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 20.12.2023 19:15
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال حفل توزيع الجوائز الرئاسية الكبرى للثقافة والفنون في العاصة أنقرة، 20-12-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال حفل توزيع الجوائز الرئاسية الكبرى للثقافة والفنون في العاصة أنقرة، 20-12-2023 (صورة: الأناضول)

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "مشهد قذر"، مؤكداً "أن التاريخ سيحاكم من تسببوا فيها وغضوا الطرف عنها وحاولوا شرعنتها".

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بالعاصمة أنقرة، أعرب فيها عن ثقته بأن 2024 سيكون عاماً "ينال فيه الظالمون العقاب الذي يستحقونه، ويتم فيه تضميد جراح المظلومين".

وأشار أردوغان إلى أن "القادرين فعلاً على وقف المجازر في غزة لا يقومون بذلك، بينما الراغبين بصدق في وقفها لا يملكون القدرة على تحقيق ذلك".

وقال: "عار على الإنسانية بقاء العديد من الدول مكبلة في مواجهة هجمات إسرائيل الوحشية المستندة إلى المجازر والسرقة".

وأضاف: "التاريخ سيحاكم هذا المشهد القذر ومن تسببوا فيه وغضوا الطرف عنه وحاولوا شرعنته".

وأكد على اعتقاده بضرورة "القيام بهذه المحاكمة على الفور وعدم تركها للتاريخ".

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