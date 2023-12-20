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أردوغان يؤكد للسيسي أهمية مواصلة الجهود لضمان وقف إطلاق نار في غزة

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 20.12.2023 21:11
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان öنظيره المصري عبدالفتاح السيسي صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان öنظيره المصري عبدالفتاح السيسي (صورة: الأناضول)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي على "أهمية مواصلة جهود الدول الإسلامية لضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع السيسي بحث خلاله آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبحث الزعيمان الهجمات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بحسب البيان.

وأكد أردوغان، خلال الاتصال، على "أهمية مواصلة الدول الإسلامية، في أجواء من الوحدة، الجهود التي بدأت لضمان وقف إطلاق نار دائم في غزة".

من جهة ثانية، أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالنجاح للسيسي الذي أعيد انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية.

كما عبر عن أمله في أن تعود الفترة الجديدة بالخير على العلاقات التركية المصرية.

والاثنين، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بولاية جديدة تمتد إلى عام 2030، بعد حصوله على 89.6 بالمئة من أصوات الناخبين الصحيحة.

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