البرلمان التركي يناقش انضمام السويد للناتو الأسبوع المقبل

أعلنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي، الجمعة، أنها أدرجت مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، على جدول أعمالها، لمناقشته الأسبوع المقبل.

وأفادت اللجنة في بيان، أنها ستعقد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، على الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (12:00 ت.غ).

وأوضح البيان، أن اللجنة ستناقش خلال الاجتماع 10 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، حلّ في المركز العاشر على جدول الأعمال.

وفي 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي تأجيل مناقشة مشروع القانون الخاص بالموافقة على بروتوكول انضمام السويد إلى "الناتو".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أعلن بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.