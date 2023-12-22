وزير الخارجية التركي ونظيره الأردني يبحثان الوضع الراهن في غزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الجمعة، الوضع الراهن في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب مصادر دبلوماسية، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وتناول الوزيران الوضع الراهن في غزة، ومشروع قرار خاص بالقطاع يستمر التفاوض بشأنه في مجلس الأمن الدولي.

وللمرة الرابعة تأجل التصويت في مجلس الأمن، أمس الخميس، على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على صيغة القرار.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى صباح الجمعة "20 ألفا و57 شهيداً و53 ألفا و320 جريحاً معظمهم أطفال ونساء"، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً للسلطات في القطاع والأمم المتحدة.