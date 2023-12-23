الرئيس التركي: لن نسمح بأي كيان إرهابي شمالي العراق أو سوريا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على أن تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن.

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقاً على استشهاد جنود أتراك جراء هجمات لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق.

وقال أردوغان، إن "تركيا ستواصل بكل حزم تنفيذ استراتيجيتها في اجتثاث الإرهاب من جذوره حتى القضاء على آخر إرهابي".

وأكد أن "تركيا لن تسمح بأي كيان إرهابي في شمال العراق أو سوريا مهما كان الثمن".

وأشار أردوغان، إلى أن تركيا لن تتراجع عن كفاحها ضد "قطعان القتلة المأجورين الذين يعملون لصالح القوى الإمبريالية".

وتابع: "المجرمون الملطخة أيديهم بالدماء ومن يدعمون التنظيم الانفصالي سيدركون عاجلا أم آجلا أنه لا مكان للإرهاب في مستقبل منطقتنا".

وتمنى من الله التوفيق والنصر لجميع القوات التركية، التي لا تُضيّق الخناق على الإرهابيين داخل حدود تركيا وخارجها.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 6 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "الاشتباكات أسفرت، وفقاً للمعطيات الأولية، عن تحييد 13 إرهابيًا"، وأنه "يجري تنفيذ عمليات جوية مفاجئة على المواقع المحددة".

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.