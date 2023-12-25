الرئيس التركي: لن نسمح للإرهاب بالوقوف عقبة في طريق تحقيق رؤية "قرن تركيا"

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أنّ أنقرة لن تسمح للإرهاب والإرهابيين بعرقلة تحقيق "رؤية تركيا"

جاء ذلك في كلمة الرئيس الاثنين في افتتاح المدرج الثاني في مطار صبيحة غوكتشن الدولي في الشطر الآسيوي من مدينة إسطنبول.

و"قرن تركيا" رؤية أعلنها الرئيس أردوغان أواخر 2022، وتتضمن برامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الثانية.

وشدد الرئيس التركي على مواصلتهم الكفاح ضد التنظيمات الإرهابية حتى النهاية.

ووجه الرئيس انتقادات لقوى سياسية داخلية تهادن الإرهابيين الانفصاليين من أجل الحصول على بضع أصوات في الانتخابات.

وحذر الرئيس الشباب الأتراك من الانخداع بالدعاية التي يقوم بها من وصفهم بـ"المحرضين" داخل تركيا.

وترحّم الرئيس أردوغان على أرواح الشهداء الأتراك الذين سقطوا في مواجهة الإرهابيين يومي السبت والأحد شمالي العراق.

وقدم تعازيه لأسر وأقارب الشهداء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

ويشن الجيش التركي عمليات على أوكار الإرهابيين شملي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جنديا وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.