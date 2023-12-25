تركيا تعلن تحييد 30 إرهابياً شمالي العراق بعد استشهاد 12 من جنودها

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات إرهابية طالت مواقع لقوات الجيش هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته مقر قيادة فرقة المشاة بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، بعد مشاركته في مراسم جنازة عسكرية لـ 12 جندياً، بحسب بيان لوزارة الدفاع التركية.

وعقد غولر هناك اجتماعاً مع رئيس هيئة الأركان متين غوراك، وقادة القوات البحرية أرجومنت تاتلي أوغلو، والبرية سلجوق بيرقدار أوغلو، والجوية ضياء جمال قاضي أوغلو، إلى جانب قادة عسكريين آخرين.

وبحث غولر مع قادة الجيش المستجدات الأخيرة في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق.

وكشف عن ارتفاع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات إرهابية طالت مواقع للجيش التركي هناك.

وقام غولر بتنسيق الضربات الجوية في شمالي العراق وسوريا، السبت، بعد الهجوم على الموقع العسكري التركي، وهو الأكثر دموية في الآونة الأخيرة.

وكثف الجيش التركي عملياته على أوكار الإرهابيين شمالي العراق وسوريا بعد استشهاد 12 جندياً وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، جراء هجمات إرهابية.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وتكبد "بي كي كي" خسائر فادحة بسبب عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة التي تقوم بها تركيا في شمالي العراق وسوريا المجاورة، لكن المنطقة الجبلية في شمال العراق لا تزال توفر ميزة مخابئ للتنظيم الإرهابي.

وجاء الهجوم بعد أيام من استضافة تركيا لوزراء من العراق وحثها على التعاون ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.