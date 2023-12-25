في أول أيام 2024.. الدعوة لمسيرة شعبية حاشدة في إسطنبول تضامناً مع غزة

تستقبل مدينة إسطنبول العام الجديد 2024 بمسيرة شعبية تضامناً مع قطاع غزة وتنديداً بالهجمات الإسرائيلية وإحياء لذكرى شهداء الجيش التركي.

وفي هذا الإطار، اجتمع ممثلون عن 29 منظمة مجتمع مدني عضو في "منصة الإرادة الوطنية"، الاثنين، بإسطنبول، لبحث تحضيرات المسيرة المرتقبة.

وفي كلمة له في الاجتماع، قال بلال أردوغان، رئيس مجلس أمناء وقف "نشر العلم"، إنهم يخططون لإطلاق المسيرة المرتقبة بعد صلاة الفجر من يوم 1 يناير/ كانون الثاني 2024، من مساجد عدة في إسطنبول.

وأضاف أن الجموع المشاركة في المسيرة ستلتقي على جسر "غلاطة" على خليج القرن الذهبي.

ودعا بلال أردوغان الآباء والأمهات والشباب وجميع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في المسيرة "لإيصال صوت فلسطين" إلى العالم.

وأكد أن المسيرة تهدف للتضامن مع غزة والتنديد بالهجمات الإسرائيلية عليها والترحم على أرواح شهداء الجيش التركي الذين سقطوا جراء هجمات إرهابية شمالي العراق.