ترحيب دولي بمصادقة لجنة برلمانية تركية على عضوية السويد بحلف الناتو

رحب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم بمصادقة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال بيلستروم في تدوينة عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، إن "الخطوة التالية تتمثل في تصويت البرلمان على هذا الموضوع".

وأضاف: "ننتظر بفارغ الصبر كي نصبح عضوا في الناتو".

الولايات المتحدة الأمريكية

كما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بمصادقة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن دعم الرئيس جو بايدن الصريح لبيع أنقرة مقاتلات "إف-16"، مستمر.

وأوضحت أن تحديث مقاتلات القوات المسلحة التركية سيساهم في تحسين القدرات العملياتية لحلف شمال الأطلسي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أيضًا أنها لا تستطيع الإدلاء ببيان أو التعليق على عمليات مبيعات الأسلحة للخارج، حتى يتم تقديم إخطار رسمي إلى الكونغرس بشأن بيع مقاتلات "إف -16" إلى أنقرة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، خلال اجتماع في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وبعد المصادقة ستتم إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أعلن بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.