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لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي توافق على البروتوكول الخاص بطلب السويد للانضمام إلى الناتو

ديلي صباح ووكالات
أنقرة
نشر في 26.12.2023 19:06
آخر تحديث في 26.12.2023 20:46
لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي برئاسة فؤاد أوقطاي تجتمع في أنقرة، 26 ديسمبر 2023. الأناضول لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي برئاسة فؤاد أوقطاي تجتمع في أنقرة، 26 ديسمبر 2023. (الأناضول)

صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، مساء اليوم، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة، برئاسة رئيس اللجنة النائب عن حزب العدالة والتنمية فؤاد أوقطاي.

وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية التركي براق أقجه بار، حيث أطلع اللجنة على مسار انضمام السويد إلى الناتو.

وعقب مصادقة اللجنة ستتم إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف.

ومنتصف يوليو/ تموز الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اجتماعا ثلاثيا ضم الرئيس أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام "الناتو" ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أعلن بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد للحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن ستوكهولم ستدعم جهود إحياء مسار انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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