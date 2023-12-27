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أردوغان: الهجمات الإرهابية لن تعرقل نهضة تركيا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.12.2023 16:21
آخر تحديث في 27.12.2023 19:11
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، 27-12-2023 صورة: الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقي كلمة خلال فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، 27-12-2023 (صورة: الأناضول)

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، على أن الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن تحقق هدفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها في فعالية توزيع جوائز علمية وأكاديمية، بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار إلى أن تركيا قدمت 12 شهيداً خلال عمليات مكافحة الإرهاب (شمالي العراق)، وقضت على أكثر من 50 إرهابيا في عدة أيام.

وقال الرئيس: إن "الهجمات الإرهابية الشنيعة الرامية إلى عرقلة نهضة تركيا لن توقف أبداً مسيرتنا المباركة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، تحييد قوات بلاده 59 إرهابياً شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 من جنودها في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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