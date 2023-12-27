رفع الحد الأدنى للأجر الشهري في تركيا بنسبة 49%

أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد إيشيق خان رفع الحد الأدنى للأجور الشهري بنسبة 49% إلى 17.002ليرة تركية بدءًا من الأول من يناير.

وجاء إعلان إيشيق خان بعد أيام من المناقشات أجرتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الزيادة في تعزيز القوة الشرائية بين العمال، الذين يحصل أكثر من ثلثهم على الحد الأدنى للأجور.

وفي حديثه بعد الإعلان، قال إرغون أتالاي، رئيس اتحاد نقابات العمال التركية (Türk-Iş)، إنهم طلبوا مبلغ 18 ألف ليرة تركية ومفاوضات نصف سنوية، ولكن تم رفض طلبهم.

والحد الأدنى للأجور المعلن عنه الأربعاء سيكون ثابتا طوال عام 2024 ولن تكون هناك مفاوضات أخرى لرفعه حتى العام المقبل.

ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا بشكل طفيف في نوفمبر إلى 61.98% من 61.36% في أكتوبر .

وفي الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن تشديد السياسة النقدية سيكتمل خلال فترة قصيرة.

وقالت إن الطلب المحلي يبدو معتدلاً. ومع ذلك، فإن مستواه المرتفع الحالي، إلى جانب ثبات أسعار الخدمات والمخاطر الجيوسياسية، يبقي ضغوط التضخم قائمة.