فيدان يبحث هاتفياً مع بلينكن آخر التطورات في غزة وصفقة الإف-16

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناول فيه آخر التطورات في قطاع غزة، وصفقة مقاتلات إف-16 إلى أنقرة.

وجرى الاتصال بين الوزيرين بناء على طلب من الجانب الأمريكي، الأربعاء، حسب مصادر دبلوماسية.

وحول مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، أمس، أوضح فيدان أن العملية مستمرة في عهدة البرلمان.

والثلاثاء، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، خلال اجتماع في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وبخصوص بيع واشنطن مقاتلات "إف-16" إلى أنقرة، أكد فيدان أن تركيا "تنتظر من الإدارة الأمريكية والكونغرس التحرك وفقًا لروح التحالف، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها" بشأن بيع المقاتلات.

وبحث الجانبان آخر التطورات في غزة، وأكد فيدان لبلينكن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بـ"أسرع وقت ممكن، وبدء مفاوضات السلام الدائم".

كما بحث الجانبان القضية القبرصية.

ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، ورفضَ القبارصة الروم خطة للأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة في 2004.