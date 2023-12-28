الاستخبارات التركية تحيد المدعو "أيمن جولي" القيادي في بي كي كي الإرهابي

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد المدعو "أيمن جولي" القيادي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، الخميس، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو "جولي" يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سوريا.

وأكدت تحييد الإرهابي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية.

وأشارت إلى أن الإرهابي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمال إرهابية ضد قوات الأمن التركية على الحدود السورية التركية في السابق.

كما شارك الإرهابي في اشتباكات ضد القوات الأمنية خلال تنفيذ عملية "نبع السلام" شمالي سوريا أواخر 2019.