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الاستخبارات التركية تحيد المدعو "أيمن جولي" القيادي في بي كي كي الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 28.12.2023 14:01
آخر تحديث في 28.12.2023 14:07
المخابرات التركية تستهدف منشآت منظمة بي كي الإرهابية، في عين العرب والقامشلي وعامودا في سوريا الأناضول المخابرات التركية تستهدف منشآت منظمة بي كي الإرهابية، في عين العرب والقامشلي وعامودا في سوريا (الأناضول)

أعلن جهاز الاستخبارات التركية تحييد المدعو "أيمن جولي" القيادي في تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية تركية للأناضول، الخميس، أن الاستخبارات التركية توصلت إلى أن المدعو "جولي" يتزعم أحد المراكز القيادية الرفيعة داخل التنظيم في سوريا.

وأكدت تحييد الإرهابي في عملية ناجحة في مدينة القامشلي بعد تعقب تحركاته من خلال المعلومات الاستخباراتية الآنية.

وأشارت إلى أن الإرهابي ينحدر من مدينة عامودا بمحافظة الحسكة، وقاد أعمال إرهابية ضد قوات الأمن التركية على الحدود السورية التركية في السابق.

كما شارك الإرهابي في اشتباكات ضد القوات الأمنية خلال تنفيذ عملية "نبع السلام" شمالي سوريا أواخر 2019.

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