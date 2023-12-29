جهاز الاستخبارات التركي يحيّد مسؤولا بتنظيم "بي كي كي" الارهابي شمالي سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد المدعو "عمر عبد الله الدحام" المسؤول بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي بمنطقة الطبقة، شمال سوريا.

وذكرت مصادر أمنية، الجمعة، أن الإرهابي يحمل اسم حركي "أبو دحام" وهو أحد مسؤولي التنظيم بمدينة الطبقة السورية، وهو متورط في التخطيط لشن هجمات إرهابية ضد تركيا.

وأضافت المصادر أن "الدحام" كان مسؤولا عن فريق التنظيم الذي نفذ أعمالاً إرهابية ضد قواعد القوات المسلحة التركية في مناطق عمليات درع الفرات، ونبع السلام منذ عام 2017.

وذكرت أن فريقا خاصا من الاستخبارات التركية كان يتتبع الدحام ويراقبه ويتعقبه خطوة بخطوة، وأنه تم تحييده بعملية نوعية في منطقة الطبقة.