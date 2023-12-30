"بعملية دقيقة".. جهاز الاستخبارات التركي يحيد قيادية في "واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد المدعوة "رمزية ألتيغ" مسؤولة ما تسمى "الشؤون المالية" في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، في عملية شمال شرقي سوريا.

وعلمت الأناضول من مصادر أمنية، السبت، أن الاستخبارات التركية وبعد مراقبة وتحريات ميدانية، نفذت "عملية دقيقة" في منطقة القامشلي شمال شرقي سوريا، حيدت فيها الإرهابية الملقبة بـ "فيان".

وأوضحت المصادر أن الإرهابية كانت تنشط شمالي سوريا، وتتلقى تعليمات من قيادات رفيعة في التنظيم.

وأشارت إلى أن "فريقا خاصا" من الاستخبارات التركية راقب وتابع "ألتيغ" قبل أن يقوم بتحييدها في "عملية دقيقة" بمنطقة القامشلي السورية.

واتضح أن "ألتيغ" أشرفت على تنظيم فعاليات إرهابية في ولاية مرسين جنوبي تركيا، قبل عام 2016، وخططت للعديد من عمليات التنظيم الإرهابية.