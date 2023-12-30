بوتين يهنئ أردوغان بالعام الجديد ويؤكد على مواصلة الحوار السياسي والتعاون الثنائي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو وأنقرة ستواصلان تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي في العام المقبل 2024.

وذكر الكرملين في بيان، السبت، أن بوتين أرسل برقيات تهنئة بمناسبة العام الجديد لعدد من رؤساء الدول.

وللمناسبة، هنأ بوتين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أنه تم في الآونة الأخيرة القيام بالكثير في سبيل تطوير التعاون متعدد الجوانب بين موسكو وأنقرة.

ولفت في هذا الصدد إلى تنفيذ مشاريع كبرى في مجال الطاقة والبنية التحتية من خلال الجهود المشتركة، موضحا أن البلدين ساهما أيضا في حل صراعات إقليمية.

وأكد أنه "'في العام المقبل، ستواصل موسكو وأنقرة تطوير التعاون المثمر والحوار السياسي الثنائي في مختلف المجالات لصالح الشعوب الصديقة، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الأوراسية".