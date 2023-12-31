وزير الدفاع التركي: 2023 عام أسطوري في مكافحة الإرهاب

أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، أن النجاح الأسطوري الذي حققه الجنود الأتراك في مكافحة الإرهاب، خلال 2023 قضى على قدرة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي لإحراز أي تقدم.

وقال غولر في خطاب خطي بمناسبة السنة الجديدة، إن تركيا تشهد أنجح فترة في تاريخها في مكافحة الإرهاب.

وأشار أن "الإرهابيين الذين لا قبل لهم بالجنود الأتراك والمحكومون باليأس، أمسوا ينازعون الموت".

وشدد وزير الدفاع التركي على أن "العمليات ضد الإرهابيين الملطخة أيديهم بالدماء، ستستمر حتى يندثروا من المنطقة، وستتواصل بفعالية متزايدة وضغط مكثف ونهج هجومي".