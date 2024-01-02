الاستخبارات التركية تحيّد مسؤول تجارة المخدرات في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي

أعلن جهاز الاستخبارات التركي تحييد المدعو عبد المطلب دوغروجي وهو مسؤول تجارة المخدرات بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في عملية بريف محافظة السليمانية شمال العراق.

وأفادت مصادر أمنية تركية للأناضول، الثلاثاء، أن دوغروجي الملقب بـ "جسور وداد"، مسؤول بالتنظيم عن تنظيم تجارة المخدرات في تركيا.

وأشارت المصادر أن الاستخبارات أكدت أن التنظيم كلف دوغروجي أيضًا بتنظيم والإشراف على أنشطة تهريب المخدرات في ريف السليمانية.

ولفتت إلى أن الإرهابي انتقل إلى العراق عام 2017 وبدأ أنشطته في المناطق الريفية بالمحافظة.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.