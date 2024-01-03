أنقرة تدين بشدة الهجوم الإرهابي في كرمان الإيرانية

أدانت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في محافظة كرمان الإيرانية، والذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 103 أشخاص، في حصيلة غير نهائية.

وقالت الوزارة، في بيان: "تلقينا نبأ سقوط العديد من القتلى والجرحى في الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كرمان الإيرانية".

وأضافت: "ندين هذا الهجوم الإرهابي الشنيع بأشد العبارات، ونعزي شعب وحكومة إيران الصديقة والشقيقة".

وتابعت: "ندعو الله بالرحمة لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" الراحل قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

وأظهرت مشاهد متداولة هروب المشاركين في الفعالية وتوجه سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني وسط إقبال من كافة المناطق الإيرانية.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد "هيئة الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.