الرئيس التركي يعزي نظيره الإيراني في ضحايا هجوم كرمان الإرهابي

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه لنظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة كرمان الإيرانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مساء الأربعاء، بحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأدان أردوغان الهجوم الإرهابي في كرمان الذي استهدف مدنيين، مؤكداً على أن تركيا تقف إلى جانب إيران في الحرب ضد الإرهاب.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالصبر للشعب الإيراني، مجددا دعوته لإيران للعمل المشترك في الحرب على الإرهاب.

وذكر البيان أن الرئيسين أردوغان ورئيسي قررا تأجيل زيارة الأخير إلى تركيا لوقت لاحق.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد ليوم واحد في البلاد على ضحايا هجوم مزدوج وقع في محافظة كرمان.

وأدى الهجوم إلى مقتل 103 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح.

ووقع انفجاران بفارق زمني 10 دقائق، في طريق يشهد فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني.

وتشهد محافظة كرمان مراسم وفعاليات إحياء الذكرى السنوية لاغتيال سليماني، وسط إقبال من كافة المناطق الإيرانية.