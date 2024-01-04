تراجع الهجرة غير النظامية إلى اليونان عبر تركيا بنسبة 95 بالمئة

أعلنت السلطات التركية، الخميس، تراجع حركة المهاجرين غير النظاميين في ولاية أدرنة بمعدل 95 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام 2022.

وأوضح والي أدرنة يونس سيزر في تصريح صحفي، أن جهود منع الهجرة غير النظامية كثفت منذ 4 شهور، وأن هناك تقدما كبيرا نتيجة تكثيف عمليات المراقبة الجوية والتحسينات في طرق الدوريات الحدودية وتعزيز قوات الأمن وإنشاء مناطق المراقبة في 50 نقطة.

وأكد أن نتيجة عمليات المراقبة الجوية والبرية على مدار 24 ساعة، انخفضت حركة الهجرة غير النظامية بمعدل 95 بالمئة مقارنة بـ 2022.

وأشار سيزر إلى ضبط 484 مركبة و100 قارب في منطقة مريج الحدودية مع اليونان العام الماضي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

كما ألقت السلطات القبض على 663 شخصا متورطا في عمليات تهريب المهاجرين خلال 2023.