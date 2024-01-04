تركمانستان تتطلع إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع تركيا

أجرى رئيس مجلس الشعب التركمانستاني محادثات مع رئيسي شركتي الدفاع التركيتين "بايكار" و"بي إم سي" حول توسيع التعاون بين البلدين في مجال الدفاع.

واستقبل قربان قولي بيردي محمدوف، كلاً من المدير العام لشركة بايكار خلوق بيرقدار ورئيس مجلس إدارة شركة "بي إم سي" فؤاد توسيالي يوم الثلاثاء، بحسب قناة القرن الذهبي التركمانستانية.

وفي معرض إشارته إلى أن الاجتماع من شأنه أن يسهم في تعميق التعاون بين البلدين، قال بيردي محمدوف إن تعزيز العلاقات الاستراتيجية وطويلة الأمد مع تركيا، يعتبر من الجوانب الرئيسية لاستراتيجية السياسة الخارجية لتركمانستان.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية مواصلة تطوير التعاون في مجال الدفاع، كما تم تقييم مقترحات الشركات التركية التي تعد من الشركات الدفاعية الرائدة في العالم.

وذكر تقرير القناة التركمانستانية، أن المنتجات عالية الجودة التي تنتجها الشركات التركية إلى تركمانستان ستشكل مساهمةً مهمةً في تعزيز العلاقات.

وتحدث بيرقدار للصحفيين عقب الاجتماع، مشيراً إلى أنه ناقش مجموعة واسعة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة فرص التعاون الدفاعي.

وأكد أن تركيا قطعت خطواتٍ كبيرةً في مجال الدفاع في السنوات الأخيرة، وقال: "نهدف إلى جلب خبرتنا المتراكمة إلى الأنظمة الدفاعية لتركمانستان".

وأضاف: "يسعدنا جداً أن نرى منتجاتنا الجديدة والأحدث هنا، لأن تركمانستان التي تمثل موطن أجدادنا، ليست فقط إحدى الدول الشقيقة لجمهورية تركيا، ولكنها أيضاً واحدةً من أقرب شركائها". مشيراً إلى استعداد تركمانستان لزيادة قدرتها الدفاعية والتعاون.

كذلك أوضح بيردي محمدوف أن تلك الخطوة تمثل إحدى توجهات استراتيجية السياسة الخارجية لتركمانستان والمهام الناشئة عن العقيدة العسكرية للبلاد.

يذكر أنه تضمين المركبة الجوية القتالية بدون طيار بيرقدار TB2، في مخزون القوات المسلحة لتركمانستان.