جهود تركية بلغارية رومانية لإزالة الألغام من البحر الأسود

أعلن وزير الدفاع البلغاري تودور تاجاريف، أن بلغاريا ستوقع اتفاقا مع تركيا ورومانيا الأسبوع المقبل لإزالة الألغام في البحر الأسود.

وأوضح تاجاريف في تصريح للصحفيين، الخميس، أن مساعده سيتوجه إلى إسطنبول الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاقية.

وأضاف الوزير البلغاري أن الدول الثلاث توصلت إلى تفاهم حول نص الاتفاقية وصيغتها.

ولفت تاجاريف إلى أن العمل على إزالة الألغام في البحر الأسود سيبدأ قريباً.

وقال: "الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا تشكل مخاطر على أراضينا وأمن الملاحة لدينا، وللحد من هذه المخاطر، ستقوم القوات البحرية للدول الثلاث بإزالة الألغام".

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، صرح تاجاريف أن بلغاريا وتركيا ورومانيا ستنظم قريبا عمليات بحث عن الألغام في البحر الأسود.

وكانت تركيا أصدرت إخطارا في 18 مارس/ آذار 2022، عقب ظهور خطر الألغام البحرية المنفلتة مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وسبق أن أكدت مصادر عسكرية تركية أن أنشطة المراقبة في البحر الأسود تجري بالتنسيق مع مركزي العمليات البحرية الرومانية والبلغارية.

ونهاية مارس 2022، أعلنت الأمم المتحدة ردا على سؤال للأناضول أن الألغام البحرية في المياه الدولية تشكل مصدر قلق بالغ.

وقالت المنظمة: "نتابع التطورات (الحرب)، وأي نوع من الألغام في المياه الدولية مقلق للغاية لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على النقل الدولي".

وفي 24 فبراير/ شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء عمليتها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.