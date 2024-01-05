بلينكن يبدأ من تركيا مساء اليوم جولة شرق أوسطية لبحث الحرب على غزة

يجري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة، يستهلها بتركيا التي يصلها مساء الجمعة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أنّ بلينكن سيلتقي نظيره التركي هاكان فيدان، ومن المخطط أن يلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبحسب تصريح صحفي، أدلى به متحدث وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس سيناقش بلينكن عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر، والضفة الغربية.

وأضاف أن بلينكن سيبحث مع وزراء خارجية هذه الدول قضايا مثل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على غزة، والمساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين.

وذكر أن بلينكن سيناقش في تركيا "التعاون الإقليمي المستمر طويل الأمد" بما في ذلك الخطوات النهائية نحو عملية الموافقة على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "ناتو".

ولفت متحدث الخارجية الأمريكية إلى أن بلينكن سيركز بعد تركيا على تقديم الدعم لأوكرانيا، وحماية الأمن البحري الإقليمي في زيارته اليونان.