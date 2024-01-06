فيدان يؤكد لبلينكن ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، لنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، السبت، ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إليه دون انقطاع.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين، في إسطنبول، بحسب مصادر دبلوماسية تركية، التي أفادت بأن الوزيرين تناولا المأساة الإنسانية المتواصلة في غزة، وخلال اللقاء، لفت فيدان إلى أن العدوان الإسرائيلي المتزايد يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها.

وشدد وزير الخارجية التركي على ضرورة إعلان وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى غزة.

كما دعا فيدان إلى بدء المفاوضات من أجل حل الدولتين في أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر، قال فيدان، لبلينكن، إن أنقرة تنتظر من واشنطن البت في عملية بيع تركيا مقاتلات "إف-16".

وبخصوص عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أوضح أن القرار النهائي يعود للبرلمان التركي.

وفي سياق منفصل، لفت فيدان، إلى أن تركيا لا ترغب بحدوث توتر في البحر الأسود.

وتطرق إلى الجهود التي تبذلها تركيا لضمان وصول المنتجات الغذائية المنتجة في روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية بشكل آمن.

كما تناول الوزيران، المباحثات بين أذربيجان وأرمينيا، وقضايا إقليمية مثل سوريا والعراق.

وذكرت وكالة الأناضول، السبت، أن اللقاء بين فيدان وبلينكن في قصر وحيد الدين بإسطنبول، واستمر قرابة ساعتين.

كما استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بلينكن، وجرى اللقاء في قصر وحيد الدين بإسطنبول، وحضره فيدان، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، والسفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك.

والجمعة، وصل بلينكن إلى إسطنبول في مستهل جولة شرق أوسطية لبحث تطورات الحرب على غزة.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في تصريح الخميس، إن بلينكن سيناقش عددا من القضايا الحاسمة مع نظرائه على مدى أسبوع في تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات والسعودية وإسرائيل ومصر والضفة الغربية.