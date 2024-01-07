"مراد قوروم" مرشح "تحالف الجمهور" لرئاسة بلدية إسطنبول

أعلن حزب "العدالة والتنمية"، الأحد، ترشيح الوزير السابق والبرلماني الحالي مراد قوروم لرئاسة بلدية إسطنبول عن "تحالف الجمهور" في الانتخابات المحلية المقررة 31 مارس/آذار 2024.

جاء ذلك في مؤتمر اعلان مرشحي حزب العدالة والتنمية في مركز الخليج للمؤتمرات بإسطنبول، بمشاركة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتم خلال المؤتمر اعلان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عن مدينة إسطنبول، مراد قوروم، مرشحاً لرئاسة بلدية إسطنبول، عن "تحالف الجمهور" الذي أسسه "العدالة والتنمية" مع حزب "الحركة القومية".

وولد قوروم عام 1976 بالعاصمة أنقرة، وتخرج عام 1999 في قسم هندسة الإنشاءات بكلية الهندسة والعمارة بجامعة "سلجوق" في ولاية قونية (وسط)، وعمل مهندسا في القطاع الخاص ثم تولى مناصب مختلفة في القطاع العام، وتولى حقيبة وزارة البيئة والتخطيط العمراني في الفترة 2018-2023.