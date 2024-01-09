تركيا وباكستان والسعودية تتفق على تعزيز التعاون الدفاعي

اتفقت تركيا وباكستان والمملكة السعودية على تعزيز التعاون الثلاثي فيما بينها بمجال الصناعات الدفاعية، في اجتماع لجنة الدفاع الثلاثية في مدينة راولبندي الباكستانية، حسب بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء.

وأضاف البيان أن الاجتماع الثاني من نوعه، ناقش سبل التعاون الممكنة في مجال تقنيات المعدات الدفاعية، بما في ذلك البحث والتطوير.

وجددت الدول الثلاثة خلال الاجتماع تأكيدها على أهمية توحيد الموارد الفكرية والتقنية والمالية والبشرية فيما بينها لتحقيق الأهداف المشتركة في مجال الدفاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي بهذا الخصوص.

المسؤولون العسكريون المشاركون في الاجتماع أكدوا كذلك على العلاقات التاريخية والأخوية بين تركيا وباكستان والسعودية.

واتفقوا على عقد النسخة الثالثة من الاجتماع الثلاثي في فبراير/ شباط المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

وكان الاجتماع الثلاثي الأول قد عقد في الرياض أيضا خلال أغسطس/ آب 2023.