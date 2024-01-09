وزير الخارجية التركي يبحث مع نظيره القرغيزي مخاطر حرب غزة على الأمن العالمي

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره القرغيزي جينبيك قولوباييف المخاطر التي تطول الأمن العالمي بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده فيدان وقولوباييف، الثلاثاء، في العاصمة القرغيزية بيشكك.

وأشار فيدان إلى أنه شرح لنظيره القرغيزي أعمال مجموعة الاتصال التي تم إنشاؤها خلال القمة الاستثنائية المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، حول غزة.

وأفاد أنه بحث مع قولوباييف، المخاطر التي تطول الأمن العالمي نتيجة "المجزرة الحاصلة في غزة"، وجراء التزام دول عالمية الصمت، لا سيما في الغرب، أو دعمها الصريح والمبطن للحرب.

وأضاف: "بغض النظر عمن نتحدث معه بشأن هذه المسألة، فإننا نتشارك وجهات النظر نفسها".

ولفت إلى أن الجانب المثير للسخرية والمأساوي فيما يتعلق بما يحدث في غزة، أن الجميع متفق على رأي واحد، إلا أن الأحداث هناك ما زالت مستمرة.

كما أشار إلى تبادلهما وجهات النظر بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، أشاد الوزير القرغيزي بالعلاقات الثنائية القائمة بين بلاده وتركيا، مبيناً أن جذورها تمتد لعقود طويلة.

ولفت إلى أن تركيا كانت أول دولة في العالم تعترف باستقلال قرغيزيا قبل 32 عاماً.

وتابع: "من الواضح أن هناك حاجة لاتخاذ خطوات مختلفة هنا".

وذكر فيدان أنه بحث مع نظيره القرغيزي إعادة إدماج أفغانستان في المجتمع الدولي والحؤول دون نشوب حرب أهلية جديدة، وإبعادها عن الإرهاب.