ألطون: الصحفيون في غزة يحرمون حق الحياة

قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، إن "الصحفيين في غزة قد يُحرمون حق الحياة في المدينة، في ظل الهجمات الإسرائيلية، ناهيك عن حرية الصحافة والحصول على الأخبار".

جاء ذلك في رسالة نشرها على حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً) بمناسبة يوم الصحفيين العاملين في تركيا، الذي يصادف يوم 10 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وأكد ألطون أنه مع تطور وسائل الاتصال وسهولة الوصول إلى المعلومة يوماً بعد يوم، بات العالم يشعر بالحاجة إلى الوصول إلى المعلومات الدقيقة في أنقى وأبسط صورها.

وأوضح أن إحدى أبرز مشاكل العصر هي "أزمة الحقيقة"، مشددا على أن حملات التضليل المستمرة تعتبر من أكبر التحديات في عالم الصحافة والإعلام.

وأشار رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن الصحفيين يؤدون عادة واجبا بالغ الأهمية تجاه الإنسانية في الحصول على الأخبار.

وأضاف: "لسوء الحظ، فإن الهجمات على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، تكشف أن الصحفيين في غزة ناهيك عن حرية الصحافة والحق في تلقي الأخبار، فإنهم قد حُرموا حق الحياة أيضا".

وأعرب ألطون عن بالغ حزنه جراء مقتل أكثر من 100 صحفي وإعلامي، وإصابة الكثيرين، في الهجمات الإسرائيلية على غزة، راجياً الرحمة من الله لكافة الصحفيين الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم، وخاصة في غزة.