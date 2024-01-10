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وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد عنصرين إرهابيين من تنظيم بي كي كي شمال العراق

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 10.01.2024 19:00
من الأرشيف (من الأرشيف)

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، الأربعاء، أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وأفاد البيان أن الإرهابيين الاثنين تم تحييدهما بعد أن رصدتهما القوات المسلحة في منطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط بعدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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