مؤسسة معارف التركية تكشف عن نموذج تعليمي جديد بأربع لغات

كشفت مؤسسة معارف رائدة شبكة المدارس التركية حول العالم، عن نموذجها الجديد للتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة بأربع لغات.

وفي حفل أقيم في إسطنبول، قال بيرول أق غون رئيس مؤسسة معارف، إنهم قاموا بتطوير نموذج برنامج المعارف الدولي IM للتعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، والذي يهدف إلى تنشئة أفراد يستخدمون معرفتهم وحكمتهم من أجل السلام والنماء. وتم تطوير هذا النموذج عبر تجميع الخبرة التعليمية للمؤسسة في 52 دولة والتراث التعليمي في تركيا.

وقد تمت الموافقة على البرنامج بالفعل من قبل وزارات التعليم في 8 بلدان، ويجري تنفيذه حالياً وتقييمه من الجهات التعليمية ذات الصلة في البلدان الأخرى.

وحققت مؤسسة معارف المرخصة من قبل الحكومة لتشغيل المدارس التركية في الخارج، نجاحاً كبيراً وتوسعت لتشمل 52 دولة منذ تأسيسها قبل 7 سنوات. ومع ما لا يقل عن 447 مدرسة في القارات الست، تخدم المؤسسة حوالي 52.000 طالب.

واعتباراً من عام 2023، تم قبول البرنامج وتنفيذه من قبل وزارات التعليم في رومانيا ومقدونيا الشمالية ومالي وجيبوتي وجمهورية شمال قبرص التركية وموريتانيا وتوغو والكونغو.

وتماشياً مع هدف الأمم المتحدة المتمثل في توفير التعليم الجيد لكل طفل في سن المدرسة والحاجة إلى موارد بشرية مدربة، أعدت معارف برامج تدريبية في مجال إدارة المعلومات في السنة السادسة من تأسيسها، بناءً على الحكمة الأناضولية والمعرفة الإنسانية المشتركة، لتساهم في مستقبل الدول عبر التعليم والثقافة بدراسات مثل برنامج ما قبل المدرسة وهو الخطوة الأولى لهذا المشروع، والكتب المدرسية للمرحلة الثانوية، وكتب اللغة التركية لجميع المستويات، ودورة الثقافة والحضارة التركية وموسوعة التعليم التركية .

وقدم أحمد توركبان عضو مجلس الإدارة، برنامج IM International Maarif بعد أق غون، مؤكداً على أن الهدف الأساسي لنموذج تعليم معارف، هو تنمية الأفراد المستقيمين أخلاقياً. وشدد على أن مناهج إدارة المعلومات والمواد وعمليات الهيكلة والتقييم، مصممة لتعزيز الصفات الفاضلة بناءً على إطار ملف تعريف المتعلم.

وقدمت شعلة تويران منسقة مرحلة ما قبل المدرسة في معارف، لمحة عامة عن المشروع، مسلطةً الضوء على تفرده كبرنامج تعليمي رائد تم تطويره في تركيا وتنفيذه عالمياً. وأكدت أن البرنامج، الذي يتمحور حول الطفل والتنمية والتعلم القائم على اللعب، يدمج بين بنية مميزة وتصميم الفصول الدراسية والمواد التعليمية وتدريب المعلمين ونظام الاعتماد.

وبعد ذلك، تم الكشف عن برنامج IM، الذي تم تطويره على مدار عامين بالتعاون مع أكاديميين ومعلمين خبراء داخل مكتب تنسيق مرحلة ما قبل المدرسة التابع لمؤسسة معارف التركية. ويتضمن هذا البرنامج الشامل 120 كتاباً مدرسياً ومواداً تعليمية وتصميمات للفصول الدراسية بأربع لغات، وكلها مدمجة في إطاره.

يذكر أن "معارف" تأسس بهدف رفع مكانة تركيا في مجتمع التعليم الدولي، وتحسين الروابط مع الدول الأخرى والحد من تأثير المدارس المرتبطة بجماعة غولن الإرهابية. وإلى جانب المدارس الجديدة، فإنه يسيطر على المدارس التي تم الاستيلاء عليها من الجماعة الإرهابية.

وتقدم مدارس معارف، مناهج دراسية متنوعة مع لمسة من اللغة التركية. من دورات العلوم إلى البرمجة وتكنولوجيا المعلومات إلى دروس الثقافة المحلية واللغة التركية واللغات الأخرى، وتتنافس المؤسسة مع المدارس الدولية الأخرى في كل بلدٍ تنشط فيه. ومن الطبيعي أن تعطي مؤسسات معارف الأولوية للتعليم التركي وتضع منهجاً خاصاً يهدف إلى مساعدة كل خريج على تحقيق الطلاقة. كما أنها تستضيف معارض تعليمية لجذب الطلاب الأجانب إلى الجامعات التركية.