أردوغان: يريدون تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن الوثائق التي قدمتها تركيا لمحكمة العدل الدولية لها وقعٌ كبير في دعوى "الإبادة الجماعية" التي بدأت ضد إسرائيل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، تعليقًا على بدء جلسات محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بناء على دعوى رفعتها جنوب إفريقيا.

وقال الرئيس أردوغان إنه ستتم إدانة إسرائيل (بقضية الإبادة الجماعية) وفقا للوثائق التي سلمناها وكثير منها مرئية".

وأضاف: "كافة الوثائق التي قدمناها لها وقعٌ كبير في لاهاي".

من جهة أخرى، قال أردوغان إنه كان يود أن يرى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، "أكثر ودا بهذه الفترة، لكنه قلد (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو مؤخرًا وبدأ يدلي بتصريحات مختلفة تمامًا".

في تعليقه على الغارات الأمريكية والبريطانية على اليمن، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها غير متناسبة، مشيرا أنهم يريدون تحويل البحر الأحمر إلى بحر من الدماء.