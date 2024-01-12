حزب الشعب الجمهوري يكشف عن المزيد من المرشحين وسط خلافات تعصف بأعضائه

أعلن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا عن أسماء المزيد من المرشحين لرئاسة البلدية للانتخابات المحلية المقررة في مارس/آذار، وسط خلاف بين زعيمه ورئيس بلدية إسطنبول البارز أكرم إمام أوغلو حول عملية الاختيار.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري الأربعاء عن المرشحين لمنصب رئاسة البلدية لست مدن كبرى أخرى، بما في ذلك الولايات الجنوبية أضنة ومرسين وأيدين، بالإضافة إلى هطاي المنكوبة بالزلزال، بينما تم تأجيل اختيار مرشح أنطاليا.

وقال المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري دنيز يوجيل، للصحفيين بعد اجتماع مجلس الحزب الذي استمر 6 ساعات في أنقرة، حيث تصاعدت التوترات أحياناً بين اثنين من المشرعين الذين يتشاجران حول رئاسة بلدية مرسين، إن رؤساء البلديات الحاليين في جميع المدن الأربع سيعاودون دخول انتخابات مارس/آذار.

بلدية هطاي

ومع ذلك، أثارت إعادة ترشيح لطفي سافاش رئيس بلدية هطاي ردود فعل عنيفة واسعة النطاق، وخاصة من سكان الولاية الذين يشعرون أن رئيس بلديتهم فشل في أداء واجباته في أعقاب الزلازل التي وقعت العام الماضي والتي دمرت آلاف المباني وأودت بحياة أكثر من 52 ألف شخص في 11 ولاية جنوبية.

ويُلقى باللوم على سافاش في الأضرار وسوء الإدارة في هطاي، التي عانت من وطأة الكارثة حيث انهارت المباني الضعيفة القديمة وتحولت إلى غبار، ما أدى إلى محاصرة الآلاف تحت الأنقاض.

ومن المعروف عن سافاش معارضته للتحول العمراني باعتباره "فرضاً" وحتى تنظيمه مسيرة ضد المشروع في منطقة إيمك في هطاي، والذي تم تدميرها بالكامل في 6 فبراير/شباط.

ودافع حزب الشعب الجمهوري عن قرار تسليم هطاي إلى سافاش مرة أخرى حيث قال يوجيل: "ليست هناك إمكانية لانسحابه. كانت هناك معاناة كبيرة في هطاي، وبذل رئيس بلدية المدينة قصارى جهده لشفاء هذه الجراح".

مشاجرة أنقرة

وبالنسبة لحاضرة الأناضول إسكي شهير، ستكون عائشة أونلوجة الأمينة العامة لبلدية المدينة، على بطاقة الاقتراع لتحل محل يلماز بويوك يرجين، الذي يدير المدينة منذ عام 1999. ولم يتم إعادة ترشيح بويوك يرجين الذي يعد اسمه مرادف لإسكي شهير"لأنه تقدم في السن" بحسب المصادر.

وبالإضافة إلى ذلك، عين حزب الشعب الجمهوري مرشحين لمنصب رئاسة البلدية لـ 242 مدينة ومنطقة، بما في ذلك النائب السابق جاندان يوجير عن ولاية تكيرداغ الشمالية الغربية وبوركو غوكسال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في ولاية أفيون قره حصار الغربية، لبلدية المدينة المذكورة.

وفي أنطاليا، كانت إعادة ترشيح محيي الدين بوجاك لمنصب الرئيس الحالي أحد أهم الألغاز التي لم يفسرها حزب الشعب الجمهوري. ومع ذلك، قال يوجيل يوم الأربعاء إن الحزب سيكشف عن مرشح المدينة الأسبوع المقبل، بالرغم من المزاعم التي وردت في اليوم السابق لتوصيته في مجلس حزب الشعب الجمهوري.

كما رشح حزب الشعب الجمهوري أيضاً بعض المرشحين لرؤساء البلديات في إسطنبول للمناطق التي تحكمها حالياً أحزاب أخرى، بما في ذلك الأحياء البارزة في الجانب الأوروبي مثل باشاك شهير وبيه أوغلو وأوسكودار.

وفي منطقة إتيمسغوت بالعاصمة أنقرة، اختار حزب الشعب الجمهوري ترشيح شخصية مفاجئة، وهو الممثل إردال بشيكجي أوغلو، المعروف إلى حد كبير بدوره كشخصية فخرية في الدراما البوليسية الشهيرة "بهزات جي".

ومع ذلك، يُزعم أن رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش يعارض بشيكجي أوغلو بسبب رغبته في ترشيح مسعود أوز أرسلان العضو السابق في حزب جيد، الذي يعد حزب الشعب الجمهوري في علاقة سيئة معه. وبعد الإعلان عن ترشيح بشيكجي أوغلو، هدد ياواش بسحب ترشيحه، حسبما كتبت صحيفة معارضة هذا الأسبوع.

ونفى رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال، الحادث يوم الأربعاء، قائلاً: "لقد أعجب السيد ياواش بالفكرة عندما طرحتها لأول مرة. ونأمل أن يظل كذلك. لا شيء فيها مرفوض. يمكن أن يكون الأمر مختلفاً بالنسبة لـ إتيمسغوت".

أكرم إمام أوغلو

أما بالنسبة لمعقل حزب الشعب الجمهوري في إزمير، فلا يزال الحزب يتعثر في الاستقرار على الاسم. ويقال إن إمام أوغلو يضغط من أجل بوغرا غوكجة، وهو صديق مقرب له في بلدية إسطنبول، ويضغط رئيس البلدية الحالي تونج سويار من أجل دعم حملته لإعادة الانتخابات بالرغم من عدم الإعلان عنها رسمياً.

وكانت عملية اختيار حزب الشعب الجمهوري لرئاسة البلدية مضطربة حيث أن الضغط الذي يمارسه إمام أوغلو لتسمية مرشحيه المفضلين يطغى على خيارات إدارة أوزال.

وقالت صحيفة "صباح" التركية إن رئيس بلدية إسطنبول، الذي ظهر كمعارض محبوب في انتخابات 2019 راح يفقد بريقه خلال فترة ولايته، ويتشاجر بانتظام مع أوزال حول هذه القضية لأنه حريص على رؤية المدن المذكورة "تحت سيطرته"، نقلا عن مصادر قريبة من الحزب.

كما أن إصراره على ترشيح الأسماء المفضلة له بالرغم من "غضب أوزال المتزايد" يؤدي إلى أزمة قد تستمر حتى نهاية يناير/كانون الثاني، عندما يتعين على جميع الأحزاب السياسية المؤهلة تقديم قوائم ترشيحها إلى السلطات المختصة.

وعندما أجرى حزب الشعب الجمهوري انتخابات داخل الحزب في أواخر العام الماضي لتحديد ما إذا كان سيلتزم بالنظام الحالي أو سيستجيب لدعوات التغيير بعد عقدين من الخسائر في الانتخابات، ساعدت مساعي إمام أوغلو من أجل بداية جديدة في وضع أوزال في السلطة.

وعلى الفور وعد أوزال وهو صيدلي سابق يبلغ من العمر 49 عاماً، بمستقبل سياسي أكثر إشراقاً لحزب الشعب الجمهوري المنقسم، فضلاً عن الفوز في الانتخابات المحلية المقبلة. ومع ذلك، فقد فشل منذ ذلك الحين في إقناع الحلفاء السابقين بالتعاون مرة أخرى، والذين أعلنوا عن خطط للتنافس مع مرشحيهم في المدن الرئيسية.

تحالف الجمهور

في أعقاب الانتخابات العامة التي جرت في مايو/أيار الماضي، كانت انتخابات الحادي والثلاثين من مارس/آذار بمثابة اختبار للدعم الشعبي لحزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان. وسيُظهر ما إذا كانت المعارضة قادرة على التعافي في الوقت المناسب وما إذا كان حزب العدالة والتنمية لا يزال يتمتع بشعبية على الرغم من التحديات.

وقام الحزب، الحريص على استعادة إسطنبول من إمام أوغلو وأنقرة من ياواش، بتعيين وزير البيئة والتخطيط العمراني السابق مراد قوروم في إسطنبول.

كما سيوحد حزب العدالة والتنمية قواه مع شريكه في التحالف حزب الحركة القومية، لتأييد مرشحي بعضهما في 30 بلدية كبرى و29 بلدية إقليمية في الانتخابات البلدية المقبلة.

وفي يوم الأربعاء، أعلن حزب الحركة القومية أيضاً عن 55 مرشحاً لرئاسة البلديات، بما في ذلك مدينتين كبيرتين و12 بلدة ومنطقة في 41 مدينة.

وقال حزب الحركة القومية إن جنكيز إرغون سيتنافس عن مانيسا، بينما سيتنافس سردار صوي دان في مرسين.